'Bazı hakemler bahis oynuyor' iddiasına Başsavcılıktan soruşturma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı açıklamada profesyonel liglerde görev yapan 571 hakem arasında 371'inin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. Hacıosmanoğlu açıklamasının devamında "Üst Klasman hakem 7, Üst Klasman Yardımcı Hakem 15, Klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde toplam 10 hakemin 10 binin üstünde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'bahis' iddialarına ilişkin soruşturma açıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada; "Toplumumuzun ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürekli ve kararlı bir mücadele yürütülmekte olup, buna dair soruşturmalar aralıksız sürdürülmektedir. 27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasından sonra, konunun adli soruşturma süreci ile ilgili olması nedeniyle açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur" ifadelerine yer verildi.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Açıklamanın devamında ise, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bazı hakemlerin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma devam ederken, bazı hakemlerin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığına dair haberlerin çıkması üzerine, mevcut soruşturma kapsamında talep doğrultusunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni dosya yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup, her iki dosya birleştirilerek tek soruşturma üzerinden araştırmalar sürdürülmektedir" denildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLECEK

Açıklamada ayrıca, "27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı 'bahis hesabı bulunan hakemler' açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmekle; bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 sayılı Sporda Şiddet Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı.