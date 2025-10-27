İBB veri sızıntısı soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi
Karadağ'da Türklere ait işletme ve mülklere saldırı

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Türk vatandaşlarına ait işletme ve mülklere saldırı gerçekleştirilirken, araçlar kundaklandı.

27 Ekim 2025
Karadağ'da Türklere ait işletme ve mülklere saldırı

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'nın Zabjelo semtinde cumartesi akşamı bir kavgada Karadağlı bir gencin bıçakla yaralanmasının ardından Türk vatandaşları aleyhinde protesto ve şiddet eylemleri yaşandı. Olayın ardından hem yetkililer tarafından yayımlanan açıklamalar hem de basında, saldırganların doğrudan "Türk vatandaşı" olarak nitelendirilmesinin de etkisiyle, bölge sakinleri Türklerin aleyhinde gösteriler düzenleyerek, hakaret ve nefret içeren sloganlar attı.

Gerginliğin artması sonucu dün gece olaylarla hiçbir bağlantısı olmayan Türk vatandaşlarına ait işletme ve varlıklara yönelik saldırı gerçekleştirildi. Zarar gören işletmeler arasında bir Türk restoranı da yer aldı.

Bir Türk vatandaşına ait araç kundaklandı

Karadağ basınında yer alan haberlere göre, dün gece bir Türk vatandaşına ait olduğu kaydedilen oto galeride bir araç gece saatlerinde kundaklandı. Zabjelo semtinde yaşanan olayda yangının galerideki diğer araçlara sıçramadığı bildirildi.

"Türk vatandaşlarına ait mülklere yönelik saldırıları kınıyoruz"

İktidardaki "Şimdi Avrupa Partisi" tarafından yayımlanan açıklamada, "Durumu yatıştırmaya hiçbir katkısı olmayan milliyetçi ve yabancı düşmanı sloganlar kabul edilemez. Türk vatandaşlarına ait mülklere yönelik saldırıları kınıyoruz" denildi.

Karadağ polisi, vatandaşlara soğukkanlı davranmaları ve linç çağrılarına uymamaları yönünde uyarıda bulundu.

"Türk vatandaşlarını hedef alan sözlü ve fiziksel saldırıları kınıyorum"

Karadağ'ın Boşnak kökenli Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic de Türk vatandaşlarını hedef alan sözlü ve fiziksel saldırıları kınayarak, "Avrupa yanlısı bir Karadağ'da şiddete ve keyfi hadiselere yer olmadığı gibi, başkent Podgoritsa'da 'Türklere ölüm' sloganlarına da yer yoktur. Yetkili kurumları derhal harekete geçmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşlarına yönelik hakaretler içeren sloganlar

Karadağ polisi, cumartesi akşamı yaşanan saldırı nedeniyle Azerbaycan vatandaşı Y.G. (31) ve Türk vatandaşı N.D.'yi (54) gözaltına aldığını açıklamıştı. Cumartesi günü yaşanan olayın ardından polis şehir genelinde operasyonlar düzenlemişti. Podgoritsa'da toplanan yerel halk, Türk vatandaşlarına yönelik hakaretler içeren sloganlar atmıştı.

Karadağ Başbakanından vize açıklaması

Son 24 saat içinde 45 Türk vatandaşını gözaltına alan polis, Karadağ'da yaşayan yabancılara yönelik incelemeler gerçekleştirileceğini ve bunların oturum izinleri ve ülkede yasal olarak bulunma durumlarının değerlendirileceğini açıklamıştı. Olayların ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de bir açıklama yayımlayarak, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.

Karadağ makamlarına ait verilere göre ülkede yaklaşık 13 bin 300 Türk vatandaşı ikamet ediyor.

