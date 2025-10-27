Jandarma KOM Daire Başkanı Akşit'in cenazesi defnedildi

Evli ve iki çocuk babası Akşit, 53 yaşındaydı.

Törene, Yerlikaya'nın yanı sıra, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Konya Valisi İbrahim Akın, jandarma ve emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net