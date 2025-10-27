İBB veri sızıntısı soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli bazı memurların, imha edilmesi gereken kaçak malzemeleri zimmetlerine geçirerek yasa dışı yollarla piyasaya sürdüğünü tespit etti. Düzenlenen operasyonda 10 memur yakalanırken, ev ve araç aramalarında 83 şişe içki, 851 paket tütün mamulü, 2 binden fazla elektronik sigara kartuşu ve yüklü miktarda Türk Lirası ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 17:06, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 17:07
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı

Antalya'da polis ekiplerince yürütülen operasyonda, imha edilmesi gereken malzemelerin bazılarını zimmete geçirerek yasa dışı yollarla piyasaya sürdüğü belirlenen Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 10 memurdan 5'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' ve 'Zimmet' suçlarına yönelik yaptığı çalışmalarda, imha edilmesi gereken malzemelerin bazı memurlar tarafından zimmete geçirilerek yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli 10 memurun ev ve araçlarında yapılan aramalarda 83 şişe içki, 851 paket tütün mamulü, 185 paket parfüm, 95 paket kozmetik ürün, 8 elektronik sigara, 2 bin 417 elektronik sigara kartuşu, 13 atomizer ve 11 sigara kiti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve yüklü miktarda Türk Lirası ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

