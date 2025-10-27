Dolar günü düşüşle kapattı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, günü 41,91 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 17:14, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 17:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,9660
|41,9670
|41,9170
|41,9180
|Avro
|48,8220
|48,8230
|48,8500
|48,8510
|Sterlin
|56,0070
|56,0170
|55,9860
|55,9960
|İsviçre frangı
|52,8100
|52,8200
|52,7130
|52,7230
|ANKARA
|ABD Doları
|41,9360
|42,0160
|41,8870
|41,9670
|Avro
|48,7820
|48,8620
|48,8100
|48,8900
|Sterlin
|55,9470
|56,1570
|55,9260
|56,1360