Hastaneye giden doktorun aracı ile ambulans çarpıştı: 1'i doktor 7 yaralı

Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Abdulkadir B. (44) idaresindeki 68 FK 801 plakalı otomobil, Çiftlik Mahallesi'nde, içinde hasta bulunan Behzat K. (58) yönetimindeki 68 AAR 071 plakalı ambulansla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile ambulanstaki sağlık görevlileri Aliye K. (30) ve Müjde C. (26) yaralandı.

Yaralılar ile ambulanstaki iki hasta, başka bir ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Abdulkadir B'nin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.