Askerlik süresi için emeklilik ikramiyesi ödenir mi?

Örnek soru: Sigortalı olarak çalışırken borçlanmasını yapmış olduğun askerlik süresi için emekli ikramiyesi ödenir mi? Halen memur statüsünde görev yapmaktayım.



Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi iken çalışırken yapılan askerlik borçlanmalarında esas alınan Kanun maddesi 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi olmaktadır ve bu madde hükmü uygulanmaktadır.

Bu hüküm "Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır, altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz." şeklindedir.

Yine 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi iken çalıştıktan sonra memurluğa başlayanlar hakkında da 2829 sayılı Kanun hükmü uygulanır ve hizmetler bütünleşir. Bu hizmet bütünleşmesinde işçi iken borçlandırılan askerlik hizmet süresi de dahil edilir.

Memurluk statüsünden emekli olanlara emekli ikramiyesi 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü gereği yapılır.



Bu bağlamda, işçi iken borçlandırılan ve memurlukla bütünleşen askerlik süresi için memurun emekli olduğunda hizmet süresine eklenir ve bununla birlikte hizmet süresinin her tam yılına karşılık (askerlik süresi dahil) emekli ikramiyesi ödeneceğini değerlendirmekteyiz.

