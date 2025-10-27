Kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin de bulunduğu gruba suç duyurusu

Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
İBB veri sızıntısı soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi
İBB veri sızıntısı soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
Kartlı ödemelerde tarihi yükseliş: Her 5 mağaza içi ödemeden 4'ü temassız
Kartlı ödemelerde tarihi yükseliş: Her 5 mağaza içi ödemeden 4'ü temassız
'Bazı hakemler bahis oynuyor' iddiasına Başsavcılıktan soruşturma
'Bazı hakemler bahis oynuyor' iddiasına Başsavcılıktan soruşturma
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin de bulunduğu gruba suç duyurusu

Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin de aralarında olduğu, alkol şişesiyle dua eder gibi poz veren gruba ilişkin suç duyurusunda bulunulmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 19:45, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 20:13
Yazdır
Kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin de bulunduğu gruba suç duyurusu

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, beraberindekilerle Edirne Adliyesine geldi.

Yaryıkan, savcılığa konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dini değerlerin insanlığın nişaneleri olduğunu söyledi.

Dini değerlerle alay edenlerin gerekli cezayı almaları gerektiğini savunan Yaryıkan, şunları kaydetti:

"Edirne'de bir eğlence mekanında sözde parti adı altında dini değerlerle alay edilmiş, imam kisvesine bürünmüş bir şarlatan ve avanesi, sözde 'dua' ritüeliyle ve ellerinde içki şişeleriyle dalga geçmişlerdir. Yaptıkları bu rezilliği sosyal medyaya paylaşmış, halkın dini duyguları ile alay etmişlerdir.

Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde yer alan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu', somut bir tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. Dini değer ve kutsallarımıza kimsenin saldırma hakkı yoktur. Dini değer ve kutsalları alay konusu edinmek, hakaret etmek, sanatsal faaliyet de düşünce özgürlüğü de değildir. Bu, açık bir şekilde din düşmanlığıdır. İslam ve Peygamber düşmanlığıdır. Bunu yapanlar, toplumsal huzuru bozmak isteyen fitnecilerdir. Halkı açık bir şekilde kin ve nefrete sevk ettikleri için aynı zamanda nefret suçu da işlemekteler."

Yaryıkan, adalete güvendiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Suç duyurusu sonrası Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında kolluğa, söz konusu fotoğrafta imam cübbesi giymiş, elinde alkol şişesi bulunan ve dua eder gibi poz veren şüphelinin ifadesi için mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber