2026 yılının hac kura tarihi belli oldu

Kurul üyeleri Karaca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2026 yılı hac işlemlerine ilişkin alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, hac ve umre ile ilgili en üst karar alma mercinin Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu olduğunu hatırlatan Karaca, kurulun Diyanet İşleri Başkanı'nın başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcilerinden oluştuğunu aktardı.

Hacı adaylarının belirlenme usulünden hac mevsimi takvimine, hac konaklama türlerinden giriş ve çıkış yapılacak hudut kapılarına ve havalimanlarına, hacda sunulacak hizmetlerden hac ücretlerine kadar hac organizasyonu ile ilgili tüm kararların kurul tarafından alındığını belirten Karaca, alınan kararların Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla uygulandığını söyledi.

Karaca, 2025'te 3 kez toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun 23 Ekim'de 4'üncü kez toplanarak gündemindeki maddeleri karara bağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"2026 hac hazırlıklarının müzakere edildiği kurul toplantısında hac kura tarihi de belirlenmiştir. Buna göre 2026 yılı hac kurası 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda çekilecektir. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda gerçekleşecek kurayı vatandaşlarımız da canlı olarak takip edebilecektir."

Hac kurasına katılacak vatandaşlara ilişkin Karaca, "1 milyon 615 bin 44'ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791'i hacca gitmek amacıyla ilk defa ön kayıt yaptıran olmak üzere 1 milyon 799 bin 835 vatandaşımız 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanmıştır." dedi.

"Hac vizesi dışında bir yönteme girilmemeli"

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, her yıl gerçekleşen hac organizasyonunun bir parçası olabilmek için Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye verilen kotaya kurayla dahil olmak gerektiğini hatırlattı.

Kota gereği her yıl yaklaşık 85 bin vatandaşın "kutlu sefere çıkma"nın sevincini yaşadığını belirten Alpaslan, 2 milyona yakın vatandaşın da kutsal beldelere gidememenin hüznünü yaşadığını dile getirdi.

Alpaslan, hac vizesi dışında ziyaret, seyahat, umre, işçi ve benzeri farklı vizelerle Suudi Arabistan'a gidilmemesi gerektiğini, hac vizesi olmayanların Mekke-i Mükerreme'ye alınmayacağını, Suudi Arabistan yasalarına aykırı olarak Mekke-i Mükerreme'ye girmelerinin çeşitli kanuni yaptırımlara tabi olacağını aktardı.

Suudi makamlarının uyarılarına rağmen 2024'te İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden ve Türkiye'den hac vizesi dışında vize türleriyle kutsal topraklara giden kişilerin ve bu işi organize eden bazı yetkisiz şirketlerin olduğuna dikkati çeken Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hac yapmak gayesiyle bu yöntemi tercih ederek Suudi Arabistan'a gidenler 2024 yılında maalesef büyük sıkıntılar yaşamıştır. 2025 yılında da Suudi Arabistan yetkili makamları hac vizesi dışında kutsal topraklara gidenlerin hac yapma imkanlarının bulunmadığını ifade etmişler ve konuya ilişkin tedbirleri alıp sıkı bir şekilde bunları uygulamışlardır. Mescid-i Haram'a girişler dahil olmak üzere hemen her yerde nusuk kartı kontrolleri yapmışlar. Sadece hac vizesi olanlara verilen bu kartlar vasıtasıyla hac vizesi olmayanları kolay bir şekilde tespit etmişlerdir ve söz konusu kişilerin hac ibadeti yapmasına imkan vermemişlerdir. Neticede hac vizesi dışında kutsal topraklara gidenlerin Mekke-i Mükerreme'ye giriş yapmaları engellendiğinden ve kontrolsüz kalabalıkların önüne geçildiğinden 2025 yılı hac organizasyonu daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte hac ibadetini eda etmek isteyen ancak resmi yollara tevessül etmeyen az sayıda insanımız yapılan uyarılara kulak vermediği için mağdur olmuştur. 2026 yılına gelindiğinde ise hac vizesi dışında kutsal topraklara gidenlere hac yapma imkanı verilmeyeceği, bu bağlamda geçen seneki gibi sıkı tedbirlerin uygulanacağı Suudi Arabistan yetkili makamlarınca ülkemize bildirilmiştir. Onun içindir ki vatandaşlarımızın hac vizesi dışında bir yöntemle hac ibadetini yerine getirme çabası içerisine girmemesi gerekmektedir."

"Hacı adaylarımızın problem yaşamaması için gerekli tedbirleri almış durumdayız"

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci de bugüne kadar hacca giden adaylar için genelde hem kişileri korumak hem de oraya gelen hacıları bulaşıcı hastalıklardan korumak yönünde aşı ile alakalı zorunluluklar ve mecburiyetlerin bulunduğunu hatırlattı.

Bu dönemde 2026 hac dönemi için Suudi Arabistan Hac Bakanlığının Türkiye'den sağlıkla alakalı belli yetkinlikler ve belli hastalıkların olmamasına dair değerlendirmeler istediğini aktaran Birinci, "Hem Suudi Arabistan Hac Bakanlığı hem de Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığıyla Sağlık Bakanlığı olarak ciddi çalışmalar yürüttük ve hacı adaylarının hangi sağlık kriterlerini taşıması konusundaki geri bildirimlerini değerlendirdik. Şu an itibarıyla hangi sağlık durumuna sahip kişilerin hac vizesini alabileceğini belirlediler." diye konuştu.

Sağlık durum belgeleri yeterli olmayanlar için hac vizesini ön şart olarak belirlediklerini dile getiren Birinci, "Bu süreçte hac çıkan hacı adaylarının verilerine erişim onayı vermesi koşuluyla bu kişilerin sağlık durumunu Hac Bakanlığının hazırladığı sisteme yükleyeceğiz. Bunun için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kısa sürede hacı adaylarımızın herhangi bir problem yaşamaması için gerekli tedbirleri almış durumdayız." ifadelerini kullandı.