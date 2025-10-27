Motosikletle otomobil çarpıştığı kazada matematik öğretmeni hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Anamur-Ermenek kara yolu Kaşdişlen mevkisinde meydana geldi. Ali Er yönetimindeki 34 AZK 918 plakalı motosiklet, ara yoldan çıkan Ahmet Alutftekin'in kullandığı 33 BG 381 plakalı otomobille çarpıştı. Ali Er yola savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Er'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Aluftekin de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anamur Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı belirtilen Ali Er'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.