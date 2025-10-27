Cumhuriyetin 102. yılına özel sosyal deney: Bayrak sevgisi kalpleri ısıttı!

Düzce'de, Cumhuriyetin 102. yılına ithafen yapılan sosyal deneyde vatandaşların bayrak sevgisi dikkati çekti.

Düzce Belediyesin yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce sosyal deney yapıldı.

Şehir merkezinde zabıta ekiplerinin bayrak asma işlemi esnasında vatandaşlardan yardım istediği sırada, görevli personel senaryo gereği bayrağı elinden kaçırdı.

Bayrağın yere düşmemesi için ip ayarı önceden yapılmış olsa da vatandaşlar bayrağın yere temas etmemesi için anında müdahale ederek hassasiyet gösterdi.

Sosyal deney boyunca vatandaşların bayrağa sahip çıkma refleksi ve gösterdiği özen, farklı açılardan kayıt altına alındı.

Çekimlerin ardından görüşleri sorulan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Sosyal deney, belediyenin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.