İzmir Valisi Elban ve Manisa Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban; "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir" dedi. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Deprem sonrası Valiliğimiz Kriz Merkezi koordinasyonunda ekiplerimiz hızlıca saha tarama çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

İzmir Valisi Elban ve Manisa Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir depremle ilgili, İzmir'de şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vali Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin İzmir'de de hissedildiğini belirtti.

Elban, şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir."

Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Elban, "Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Manisa Valiliği ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin Manisa'da da hissedildiğini bildirdi.

Paylaşımda, "Deprem sonrası Valiliğimiz Kriz Merkezi koordinasyonunda ekiplerimiz hızlıca saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

