28 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

28 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 00:01, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 00:04
28 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan'da 9. Future Investment Initiative Forumu (FII) Açılış Töreni'ne katılacak, Global Health Exhibition 2025-ATO Milli Katılım Organizasyonu stant ziyaretinde bulunacak.

(Riyad)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elmadağ Belediyesinin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Filistinli gazeteciler adına gerçekleştirilecek fidan dikim töreninde yer alacak.

(Ankara/12.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Cebeci Asri Mezarlığı'nda siyasetçi Nafi Atuf Kansu için düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ardventure TEKMER Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2- BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin resmi açılışı ve yeni ALTAY tanklarının teslim töreni gerçekleştirilecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Bolu)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, 8 müsabakayla başlayacak; Kepezspor-Özbelsan Sivasspor, Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor, Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor, Dersimspor-Fethiyespor, Aliağa Futbol-Serikspor, 52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyer, Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor ve Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyespor maçları oynanacak.

(Antalya/13.00/Kahramanmaraş/Ordu/Tunceli/İzmir/13.30/Ordu/15.30/Sakarya/18.00/Kayseri/20.30)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek.

(İzmir/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol, Fenerbahçe Beko da İspanya'nın Valencia Basket takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Paris/22.45/Valensiya/23.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında D Grubu'nda TOFAŞ, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibini ağırlayacak.

(Bursa/20.00)

5- SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci haftası Gaziantep Gençlikspor-ON Hotels Alanya Belediyespor, Gebze Belediyespor-Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlik, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor, Altekma-Bursa Büyükşehir Belerdiyespor ve Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/Kocaeli/14.00/İstanbul/16.30/Ordu/İzmir/17.00/Ankara/17.30)

