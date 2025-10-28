Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 02.30'da 4,4 büyüklüğünde saat 03.42'de de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 07:20, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 08:11
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
4,3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 05.36'da da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu