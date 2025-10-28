Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saat 05.36'da da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.