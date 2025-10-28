Zeytinburnu'nda tramvay yolunda sıkışan araç seferleri aksattı
Zeytinburnu'nda yanlışlıkla tramvay yoluna giren otomobilin çalışma yapılan raylarda sıkışması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 07:32, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 07:32
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Seyitnizam Akşemsettin durağında, araç geçişinin yasak olduğu bölgeye giren otomobil, raylardaki onarım çalışması nedeniyle kazı yapılan alanda sıkıştı.
Duraktaki güvenlik görevlileri, kadın sürücünün aracını bölgeden kurtarmak için bir süre uğraştı.
Tüm çabalara rağmen otomobil bulunduğu yerden çıkarılamayınca, bölgeye kurtarıcı aracı sevk edildi.
Olay nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönünde aksadı.
Otomobilin sıkıştığı noktadan çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.