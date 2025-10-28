Zeytinburnu'nda tramvay yolunda sıkışan araç seferleri aksattı

Tüm çabalara rağmen otomobil bulunduğu yerden çıkarılamayınca, bölgeye kurtarıcı aracı sevk edildi.

Duraktaki güvenlik görevlileri, kadın sürücünün aracını bölgeden kurtarmak için bir süre uğraştı.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Seyitnizam Akşemsettin durağında, araç geçişinin yasak olduğu bölgeye giren otomobil, raylardaki onarım çalışması nedeniyle kazı yapılan alanda sıkıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net