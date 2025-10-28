Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığındaki toplantıya; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katıldı.

İthalat silahına devam

Toplantıda iki konuda kritik karar alındı. Bunlardan ilki üretiminde sorun bulunan ürünlerde ithalat silahının kullanılması. Bu durum komite karar metninde, "Yurt içi üretim tahminleri dikkate alınarak tüketicilere sağlanan arzın bazı gıda ürünlerinde ithalat yoluyla desteklenmesi suretiyle dengeli bir şekilde devam edeceği teyit edilmiştir" şeklinde yer aldı.

Tarifesi belirlenen ürünlerin mevzuatında değişiklik

İkinci konu ise Türkiye nüfusunun tamamını ilgilendiren emek fiyatları. Fiyat hareketlerinden tüketicinin asgari düzeyde etkilenmesini sağlamak üzere kısa vadeli tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda başta ekmek olmak üzere bazı temel gıda ürünlerinin tarifelerinin belirlenmesine yönelik mevzuatın incelenerek daha etkin tarifelere geçilmesi amacıyla çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, sera ve tarımsal sulama yatırımlarına verilen desteğin artırılması yanı sıra fiyatlara yönelik erken uyarı sistemi gibi çalışmaların sürdürülmesinin önemine işaret edildi.