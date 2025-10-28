AYM, memurlara verilen zammın durdurulması talebini reddetti

AYM yoksulluğun kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturmayacağı gerekçesiyle hakem kurulunun verdiği zam kararının uygulanmasını tedbiren durdurulması talebini reddetti.

Emekli ve çalışanların düşük zam almasına neden olduğu gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu'nu mahkemeye veren Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, memur ve emeklilerin 2026-2027 yılı zammını düşük açıkladığı gerekçesiyle Kamu Hakem Kurulu kararını da Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü.

ZAMLARI DURDURUN

Çilesiz, hükümetin 2026 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 20 olmasına rağmen memur ve emeklilere kümülatif yüzde 18.8 zam verildiğini, bunun da yoksullaşmaya yol açacağını belirterek zam kararının 'tedbiren durdurulması' ve 'iptal edilmesi' talebinde bulunmuştu.