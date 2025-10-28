Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 10 bin lira ceza
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 10 bin 260 lira ceza kesildi.
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 08:31, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 08:32
Samandağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri denetimleri sırasında M.İ. yönetimindeki otomobili Atatürk Mahallesi'nde durdurdu.
Ekipler, sürücüye "yüksek sesle müzik dinlemek" suçundan 10 bin 260 lira ceza kesti.
Kontrollerde sürücü M.İ'nin ehliyetine alkollü olduğu gerekçesiyle el konuldu.