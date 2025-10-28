İstanbul Finans Merkezi'ne yıldırım düştü

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan ile birlikte etkili olan şimşekler birbiri ardına çaktı.

FİNANS MERKEZİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Ümraniye'de bulunan İstanbul Finans Merkezi'nin üzerine de yıldırım düştü. Korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.