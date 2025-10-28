Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı açıklamada Balıkesir'dekiki 6,1'lik depreminden daha büyük bir deprem olamayacağını, bu depremin de Marmara depremini etkilemeyeceğini belirtti. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav hattının hala risk taşıdığını vurgulayan uzman, "Geriye sadece Simav kaldı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk'te katıldığı programda yaptığı açıklamada bu sarsıntının bir artçı deprem olmadığını, bölgedeki fay hattının yeni bir düzlem oluşturduğunu belirtti.

Üşümezsoy, "Artçıların sürekli güneye doğru büyümesi, yeni bir fay düzlemi oluştuğunu daha önce de söylemiştik. Sındırgılılar bundan daha büyük bir deprem beklemesinler" ifadelerini kullandı.

Üşümezsoy, Balıkesir'deki son depremin önceki Sındırgı depremiyle bağlantılı olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

"Bu deprem, daha önceki Balıkesir-Sındırgı depreminin bir parçası. Şifonyerin çekmeceleri gibi; biri kırıldıktan sonra diğeri de kırıldı. Artçı değil, tetiklediği bir deprem"

"SİLİVRİ VE MARMARA'DA KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Silivri çevresinde meydana gelen sarsıntıların da endişe yaratmaması gerektiğini belirten Üşümezsoy, "Silivri'nin içinde yer alan çukur, iki kırık arasında kalan bir faydır. Burada büyük bir deprem beklenmez. Dün Karadeniz'deki deprem de aynı sistemin bir parçasıydı, Silivri'de yaşayanların korkmasına gerek yok" dedi.

Marmara'daki riskli bölgeye de dikkat çeken Üşümezsoy, "1999'dan bu yana en fazla risk taşıyan hat Kumburgaz-Silivri çukurundaki 35 kilometrelik faydır. Bu fay en fazla 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretir. Ancak Silivri-Yeşilköy arasındaki hattın iki parçalı olduğunu düşünüyorum. Bu iki parça ayrı ayrı kırılırsa, en fazla iki adet 6.2 büyüklüğünde deprem olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ÜŞÜMEZSOY: "GERİYE SADECE SİMAV KALDI"

Bölgedeki diğer fay hatlarına da dikkat çeken Üşümezsoy, "Sındırgı ve çevresindeki iki ana fay hattı kırıldı, dolayısıyla uzun süre burada deprem beklemiyoruz. Ancak geriye sadece Simav kaldı, Simav'daki fay henüz kırılmadı" dedi.

Dağlık kesimlerde kerpiç yapıların risk oluşturduğunu vurgulayan uzman, "Bu bölgelerde yıkımlar olabilir. Fayların birbirine stres aktarmasıyla Simav hattı daha da gerildi. Bu nedenle dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

