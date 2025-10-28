Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Türk Futbolunda Bahis Depremi: 152 Hakem Soruşturma Altında
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması sürüyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 09:48, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 09:46
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonundaki özel olarak oluşturulan alanda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kaydedilen duruşmanın ikinci gününde, taraflar esasa ilişkin savunmalarını yapıyor.

Süreç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

Mütalaa

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk celsenin ardından mahkemeye gönderilen mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebinde bulunuldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati istendi.

