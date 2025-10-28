Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kasım ayındaki seminer dönemine ilişkin açıklamada bulundu. X hesabından paylaşım yapan Bakan Tekin, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı.

Tekin paylaşımında, "Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.