Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Türk Futbolunda Bahis Depremi: 152 Hakem Soruşturma Altında
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
LPG ithalatı ağustosta yüzde 23 azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 azalarak 297 bin 375 ton oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 11:13, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 11:14
LPG ithalatı ağustosta yüzde 23 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Kazakistan, Beyaz Rusya ve Gürcistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 azalarak 297 bin 375 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 19,27 azalarak 37 bin 101 ton oldu.

İhracat, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Bulgaristan, Romanya, İngiltere, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 8 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 5,14 artarak 87 bin 121 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 367 bin 479 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 84,16 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,45 ile tüplü LPG ve yüzde 2,39 ile dökme LPG satışları izledi.

