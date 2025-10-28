Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren kentte kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Haber Giriş : 28 Ekim 2025 12:59, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 13:01
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'nın kuzey ve kuzeybatısında kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar kuzeybatı kesimlerde beklenen yağışların; Ankara'nın kuzey ve kuzeybatısında kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenmektedir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

