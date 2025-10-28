TFF hakemleri gece yarısı açıkladı: İşte görev alacak isimler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem camiasını sarsan açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihbar kabul edildi. Başsavcılık, soruşturmanın derinleşerek süreceğini belirtti.

Yaşananlar sonrası gözler yapılacak hakem atamalarına çevrilmişti.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Ekim Salı günü oynanacak 3. tur maçlarının hakemlerini sosyal medya hesabından gece 01:00'de paylaştı.

Türkiye Kupası 3. turunda bugün oynanacak maçların hakemleri şöyle:

Bahis soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.



Sadece hakemler değil, 3700 futbolcu için de inceleme var.