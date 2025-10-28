TFF hakemleri gece yarısı açıkladı: İşte görev alacak isimler
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündemi sarsan açıklamalarının ardından TFF, Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem camiasını sarsan açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihbar kabul edildi. Başsavcılık, soruşturmanın derinleşerek süreceğini belirtti.
Yaşananlar sonrası gözler yapılacak hakem atamalarına çevrilmişti.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Ekim Salı günü oynanacak 3. tur maçlarının hakemlerini sosyal medya hesabından gece 01:00'de paylaştı.
Türkiye Kupası 3. turunda bugün oynanacak maçların hakemleri şöyle:
- Kepez Spor - Sivasspor: Oğuzhan Gökçen
- Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik
- Fatsa Belediyespor - Van Spor: Emre Kargın
- Dersim Spor - Fethiyespor: Burak Kamalak
- Aliağa - Serik Spor: Burak Olcar
- 52 Orduspor - Sarıyerspor: Alpaslan Şen
- Sakaryaspor - İnegölspor: Raşit Yorgancılar
- Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir
