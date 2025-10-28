Van'da Araç İlanı Dolandırıcılığı: 146 Milyon Lira Ele Geçirildi

Van merkezli iki ilde gerçekleştirilen operasyonda, araç ilanlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde ettikleri 146 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit edildi. Operasyon, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlendi.

Operasyonun Detayları ve Soruşturma Süreci

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi. Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, araç ilanlarının kopyalanması yoluyla alıcı ve satıcı konumundaki kişileri dolandıran şüpheliler tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyon ve Ele Geçirilen Materyaller