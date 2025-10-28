Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
Van'da Araç İlanı Dolandırıcılığı: 146 Milyon Lira Ele Geçirildi

Van merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda araç ilanı kopyalayarak 146 milyon lira dolandıran şüphelilerden biri tutuklandı.

28 Ekim 2025
Van'da Araç İlanı Dolandırıcılığı: 146 Milyon Lira Ele Geçirildi

Van merkezli iki ilde gerçekleştirilen operasyonda, araç ilanlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde ettikleri 146 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit edildi. Operasyon, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlendi.

Operasyonun Detayları ve Soruşturma Süreci

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi. Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, araç ilanlarının kopyalanması yoluyla alıcı ve satıcı konumundaki kişileri dolandıran şüpheliler tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyon ve Ele Geçirilen Materyaller

  • Van merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
  • Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yapılan incelemede, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde ettikleri 146 milyon lira tutarında para hareketliliği olduğu belirlendi.
  • Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Operasyonda çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, hard disk ve dijital materyaller ele geçirildi.

