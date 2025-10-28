Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel olarak tasarlanan limuzin versiyonu, bir törende ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Beyaz renkli ve Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan araç, uzatılmış şasiye sahip dört sıralı limuzin tasarımıyla öne çıktı.
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 16:20, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 16:21
Yan kapısız tasarımı, açık mavi ayna kapakları ve özel gündüz farlarıyla öne çıkan Togg, dünyada nadir bulunan elektrikli limuzinler arasında yer alıyor.
Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, özel üretim Togg'un ön koltuğunda seyahat ettiği görüldü.