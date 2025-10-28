Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!

1980 yılında kurulan, fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye'nin ilk üreticisi olan ve Avrupa ülkelerine ihracat yapan Mavi Ay Yatak, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak ve bağlı 4 şirket için 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verdi. Mahkeme kararıyla, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının devri ve rehin tesis edilmesi yasaklanırken, aleyhte icra ve iflas takipleri geçici olarak durduruldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 16:50, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 16:51
Yazdır
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!

Türkiye'de konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. 1980 yılında kurulan ve fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye'nin ilk üreticisi olarak sektörde adını duyuran Mavi Ay Yatak, konkordato başvurusu yaptı.

MAHKEME GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERDİ

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak'ın da aralarında bulunduğu Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. için 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

MAHKEMEDEN ŞİRKETE YASAK

Mahkeme, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının devri ikinci bir karara kadar yasaklandı. Ayrıca mahkemenin izni olmadan rehin tesis edilmesi, kefalet verilmesi, taşınmazların devredilmesi yasak kapsamına alındı. İcra ve iflas işlemleri de geçici olarak durduruldu. 24 Ekim 2025'ten itibaren şirket aleyhine hiçbir yeni takip başlatılamayacak. Bu süreçte görev yapmak üzere mali konularda uzman bir konkordato komiseri atandı.

AVRUPA'YA İHRACAT YAPIYORDU

Merkezi Bursa'da bulunan Mavi Ay Yatak, Turkuaz Yatak Baza şirketine bağlı olarak faaliyet yürütüyordu. Firma; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor, Türkiye'nin önde gelen yatak ve ev tekstili markaları arasında yer alıyordu.

1980 yılında kurulan şirket, fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye'nin ilk üreticisi olarak sektörde adını duyurmuştu. 1989 yılında gerçekleştirdiği ihracat başarısıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "ilk 40 ihracatçı firma" arasında gösterilmiş ve ödül almıştı.

ÖDÜL ALMIŞTI

Yıllar içinde ürün çeşitliliğini artıran firma, ikinci kuşağın yönetime geçmesiyle birlikte büyümesini sürdürdü. Kısa sürede Türkiye genelinde 3.600 firma arasından seçilerek KOBİ ve Girişimcilik Ödülü'ne layık görüldü.

HEDEFİ ASYA VE AVRUPA'DA LİDER OLMAKTI

Mavi Ay Yatak, hem iç pazara hem de Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor, "Asya ve Avrupa'nın en büyük yatak üreticisi olma" hedefiyle çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak son yıllarda artan maliyetler, döviz dalgalanmaları ve iç piyasadaki daralma, şirketin finansal yapısını olumsuz etkiledi. Uzmanlara göre konkordato kararı, firmaya mali yapısını yeniden düzenleme ve alacaklılarla uzlaşma fırsatı tanıyacak.

İFLAS KARARI GELEBİLİR

Mahkeme kararına göre Mavi Ay Yatak ve bağlı şirketlerine üç aylık geçici mühlet tanındı. Bu sürede firma, alacaklılarıyla uzlaşarak mali durumunu düzeltmeye çalışacak. Sürecin olumlu sonuçlanmaması halinde şirketin iflas sürecine girmesi gündeme gelebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber