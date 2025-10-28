Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!

Türkiye'de konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. 1980 yılında kurulan ve fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye'nin ilk üreticisi olarak sektörde adını duyuran Mavi Ay Yatak, konkordato başvurusu yaptı.

MAHKEME GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERDİ



Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak'ın da aralarında bulunduğu Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. için 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

MAHKEMEDEN ŞİRKETE YASAK



Mahkeme, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının devri ikinci bir karara kadar yasaklandı. Ayrıca mahkemenin izni olmadan rehin tesis edilmesi, kefalet verilmesi, taşınmazların devredilmesi yasak kapsamına alındı. İcra ve iflas işlemleri de geçici olarak durduruldu. 24 Ekim 2025'ten itibaren şirket aleyhine hiçbir yeni takip başlatılamayacak. Bu süreçte görev yapmak üzere mali konularda uzman bir konkordato komiseri atandı.

AVRUPA'YA İHRACAT YAPIYORDU



Merkezi Bursa'da bulunan Mavi Ay Yatak, Turkuaz Yatak Baza şirketine bağlı olarak faaliyet yürütüyordu. Firma; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor, Türkiye'nin önde gelen yatak ve ev tekstili markaları arasında yer alıyordu.

1980 yılında kurulan şirket, fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye'nin ilk üreticisi olarak sektörde adını duyurmuştu. 1989 yılında gerçekleştirdiği ihracat başarısıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "ilk 40 ihracatçı firma" arasında gösterilmiş ve ödül almıştı.

ÖDÜL ALMIŞTI



Yıllar içinde ürün çeşitliliğini artıran firma, ikinci kuşağın yönetime geçmesiyle birlikte büyümesini sürdürdü. Kısa sürede Türkiye genelinde 3.600 firma arasından seçilerek KOBİ ve Girişimcilik Ödülü'ne layık görüldü.

HEDEFİ ASYA VE AVRUPA'DA LİDER OLMAKTI



Mavi Ay Yatak, hem iç pazara hem de Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor, "Asya ve Avrupa'nın en büyük yatak üreticisi olma" hedefiyle çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak son yıllarda artan maliyetler, döviz dalgalanmaları ve iç piyasadaki daralma, şirketin finansal yapısını olumsuz etkiledi. Uzmanlara göre konkordato kararı, firmaya mali yapısını yeniden düzenleme ve alacaklılarla uzlaşma fırsatı tanıyacak.

İFLAS KARARI GELEBİLİR



Mahkeme kararına göre Mavi Ay Yatak ve bağlı şirketlerine üç aylık geçici mühlet tanındı. Bu sürede firma, alacaklılarıyla uzlaşarak mali durumunu düzeltmeye çalışacak. Sürecin olumlu sonuçlanmaması halinde şirketin iflas sürecine girmesi gündeme gelebilecek.