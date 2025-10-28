Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen döneminde rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, 24 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda aralarından otel sahibi ve yöneticileriyle birlikte iş insanları ve belediye çalışanlarının da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, N.Ö., A.D., B. Ö., C.Ö., H.S., Ö.B., P.N.İ., S.B., M.A.A., İ.Ü., T.K., A.C.A., H.Ç., S.Y., A.A., Ö.Ç., Ş.E., C.Y., A.T., T.T., L.A., A.T.H., A.K. ve İ.K. olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.