Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine ait rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında otel sahibi ve yöneticileri, iş insanları ve belediye çalışanlarının da bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 18:06, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 18:09
Gözaltına alınan şüphelilerin, N.Ö., A.D., B. Ö., C.Ö., H.S., Ö.B., P.N.İ., S.B., M.A.A., İ.Ü., T.K., A.C.A., H.Ç., S.Y., A.A., Ö.Ç., Ş.E., C.Y., A.T., T.T., L.A., A.T.H., A.K. ve İ.K. olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.