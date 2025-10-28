TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Son 3 gün: Eski ehliyetler iptal edilecek!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Haberler Yaşam

17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda 28 ve 29 Ekim tarihlerinde Türkiye genelinde 17 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaparak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bugün için (28 Ekim) aralarında Ankara, Antalya, Bolu, Muğla, Sakarya ve Zonguldak gibi illerin de bulunduğu 13 il için sarı uyarı verilirken, yarın (29 Ekim) ise Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 18:15, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 18:15
İçişleri Bakanlığı, bugün 13 ilde ve yarın 4 ilde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 28 Ekim 2025 Salı günü için Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerimize meteorolojik sarı uyarı verilmiştir. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü için Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illerimize meteorolojik sarı uyarı verilmiştir" denildi.

'VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLSUN'

Son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği işaret edilerek, "Çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, gece ve sabah saatlerinde Giresun kıyıları ve Trabzon'un batı kıyılarında, sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kıyılarında kuvvetli olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

