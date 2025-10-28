Uzmanı uyardı: Sındırgı'da 'deprem fırtınası' niteliğinde artçılar bekleniyor
Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Depremin ardından 200'ün üzerinde artçı sarsıntının oluştuğunu belirten Türkmen, bu artçıların büyüklüğü 5'i geçmeyecek şekilde "deprem fırtınası" niteliğinde uzun süre devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Türkmen, yaptığı yazılı açıklamasında, depremin Sındırgı'nın Aktaş Mahallesi'nin kuzeyinde meydana geldiğini bildirdi.
Söz konusu 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde artçı sarsıntının oluştuğunu hatırlatan Türkmen, şunları kaydetti:
"Bu depremin merkez üssü, 10 Ağustos tarihli depremi takip eden artçılarının yoğunlaştığı alanda yer almaktadır. Her iki depremin konumu ve artçılarının dağılımı olasılıkla Simav Fay Zonu'na kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu yeni bir kırık hattının geliştiğine işaret etmektedir. 10 Ağustos tarihli depremi takip eden süreçte olduğu gibi bu depremin de büyüklüğü 5'i geçmeyen artçılarının deprem fırtınası niteliğinde uzun süre devam edeceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla bu süreçte hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşımaktadır."