Pastırma ve sucukta satış yüzde 25 azaldı

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 2025 yılı için et ve et ürünleri satışlarında 2024 yıla nazaran gerileme yaşandığını belirterek, "Geçen yılki verilerimize göre, 2025 yılı satışlarımızda yüzde 25 civarında bir eksilme var. Biz bunu ülkenin ekonomik şartlarına ve vatandaşların alım gücünün kısıtlanmasına dayanarak verilerden görebiliyoruz" dedi.

Haber Giriş : 28 Ekim 2025 20:05, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 20:11
Pastırma ve sucukta satış yüzde 25 azaldı

Başkan Bağlamış, Türkiye genelinde pastırma üretiminin yüzde 65'ten yüzde 67'ye yükseldiğini söyledi. Et ürünleri tüketiminin azalmasının sebebini ekonomik şartlara ve alım gücüne bağlayan Başkan Bağlamış, "Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak Kayseri'de üretilen bütün sucuk ve pastırmaların tescilini yapamıyoruz. Yaklaşık üçte biri kadarını tescil yapabiliyoruz. Geçen yılki verilerimize göre, 2025 yılı satışlarımızda yüzde 25 civarında bir eksilme var. Biz bunu ülkenin ekonomik şartlarına ve vatandaşların alım gücünün kısıtlanmasına dayanarak verilerden görebiliyoruz. Türkiye genelindeki pastırma üretimimiz yüzde 65'ten yüzde 67'ye çıkmış. Bu şu demek; Türkiye genelinde pastırmaya ilgi biraz azalmış. Üretimimizde bir eksilme söz konusu değil, yüzde 2'lik de bir yükselme var. Türkiye geneline baktığımızda, 2024 verilerine göre kıyasladığımızda yüzde 25 civarında hem pastırma hem de sucukta üretim azalması var. Bunun da fiyatlardan kaynaklandığını öngörüyoruz. İnşallah 2026 yılında bu açığı kapatırız ve artışın yüzde 50 civarında olmasını temenni ediyoruz. Bu sene gurbetçiler geldiğinde bizim pastırmamıza ilgi inanılmaz fazla oldu. Biz bu açığın gurbetçiler tarafından kapanacağını düşünüyorduk. Malum, ekonomik şartlar ve alım gücü daraldığı için 2025 yılı, 2024 yılına nazaran üretimimizde yüzde 25 azalma var" dedi.

"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor"

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Başkan Bağlamış, 2026 yılında ekonominin düzeleceğini ve ülkenin alım gücünün normale döneceğini dile getirerek, Kayseri Ticaret Borsası olarak 7 yıllık görev süresi boyunca Kayseri tarımını ve et ürünlerini lider şehirlerarasına sokmak için çalıştıklarını belirten Bağlamış, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. 2019'dan bugüne kadar sel, deprem ve birçok afet yaşadık. Ülke ekonomisi malum, müsait değil. Biz inanıyoruz ki ekonomi 2026 yılından sonra düzelmeye başlayacak. Bu sayede bütün gıda ürünlerinde üretim artışı söz konusu olacak. Bizler de yorulduk. Hem üretim yapan hem de hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz, aynı zamanda sucuk ve pastırma üreten üreticilerimiz de iki yıldır bu dar boğazdan geçiyor. Ben düzeleceğimize inanıyorum. İnşallah fiyat aralığı da vatandaşlarımızın alım gücü ölçüsünde olursa, ben sucuk ve pastırma üretiminin artacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

