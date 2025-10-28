Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Fırtına minareyi yıktı: Cemaat ölümden döndü

Ankara'nın Ayaş ilçesine etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı. Cami cemaati muhtemel faciadan kıl payı kurtuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 20:37, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 22:28
Yazdır

Olay, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle caminin minaresi namaz vakti yıkıldı. Devrilen minare, bitişiğindeki bakkalın üzerine düşerken, olay sırasında camide cemaatin bulunduğu öğrenildi. Minarenin caminin yan tarafına devrilmesi muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından cami çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Minarenin yıkılması sonucu cami ve çevrede maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanan olmadı.

"Bomba atar gibi ses geldi dışarı çıktık ve minaremiz yıkılmış"

Olaya camide namaz kılarken yakalanan Hakan Deniz, "Olay anında camideydim, namaz kılıyordum. Dışarıda aşırı rüzgar vardı sonra bomba atar gibi ses geldi dışarı çıktık, minaremiz yıkılmış. Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok maddi hasarımız var. Bazı evlerimizde çatılar da uçmuş. Rabbim beterinden korusun. Caminin bitişindeki dükkan da zarar gördü. Orada da ufak bir maddi hasar var, dükkanın içinde gençlerimiz vardı çok şükür, yaralımız yok" diye konuştu.

"Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ortadan yarıldı"

Köyde daha önce böyle bir olay yaşamadıklarını ifade eden Salih Atak, "Olay, ikindi vaktinde oldu. Önce hafif rüzgar geldi sonra rüzgar sert esmeye başladı, dolu, yağmur karışık yağmaya başladı. Fırtına başlayınca hepimiz içeriye girdik. Önce gök gürültüsü oldu sonra çok büyük bir patlama sesi geldi. Caminin minaresi olduğu gibi düştü aşağıya. Köyde fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ortadan yarıldı. Daha önce hiç yaşamadığımız bir olay oldu" dedi.

