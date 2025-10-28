Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
ALTAY Tankı ile Türk savunma sanayisi yeni kabiliyetler kazandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, ALTAY Tankı'nın seri üretiminin yapılacağı tesise ilişkin, "Kazandığımız bu üretim kabiliyetiyle hem kendi ordumuzun ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılayabileceğiz hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.

Haber Giriş : 28 Ekim 2025 22:10
Görgün ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haluk Görgün, teslim edilen tankların ötesinde Türkiye'nin çok önemli bir kabiliyet kazandığını ve dünyada sayılı üretim tesislerinden bir tanesinin devreye alındığını söyledi.

Görgün, Türkiye'nin kara araçlarında dünyada bilinen bir ülke haline geldiğini belirterek, "40'ın üzerindeki ülkeye 5 binin üzerinde çeşitli büyüklüklerdeki kara araçlarını ihraç eder konumundaydık. Bugün kazandığımız bu üretim kabiliyetiyle hem kendi ordumuzun ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılayabileceğiz hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.

ALTAY Tankı'nın Türkiye'nin teknoloji ekosistemini temsil eden entegre bir sistem olduğuna işaret eden Görgün, "Bugün teslim ettiğimiz ilk seri üretim ALTAY tankları, dünyada kendi klasmanında ana muharebe tankı olarak ilk sıralarda yer alan özelliklere sahip. Sadece gördüğünüz bir zırhlı kara aracının ötesinde, özellikle donanım ve yazılımlarıyla 90'ın üzerinde teknoloji sağlayıcı firma ile yürütülen koordineli bir çalışmanın ürünü. Bu tank için geliştirilen ağ destekli komuta kontrol yazılımı bile Türkiye'nin ve çok az ülkenin sahip olduğu bir yetenek." diye konuştu.

Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Görgün, ilk seri üretimin başarıyla tamamlandığını ve üretim kapasitesinin her geçen gün artırılacağını belirtti. Görgün, "İlk üretilen tanklar üzerinde yapılan testler neticesinde seri üretime yönelik nihai haller ortaya çıktı. Seri üretim kabiliyeti artırılarak yıllık 96 tank, 120 8x8, 6x6 araç üretme kabiliyeti var bu tesisin. İlk T1 tanklarında 85 tankta güç grubu Güney Kore'den temin edilecek. Sonrasında BMC Power'ın ürettiği BATU 1500 beygirlik motor ve onun transmisyonuyla birlikte T2 süreçleri başlayacak. İlk T1'leri uluslararası motorla, T2'leri ise yerli motorla teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de üretiliyor olması çok önemli"

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, üretim sürecinin, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin zırhlı kara araçları alanında teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Tosyalı, "Ülkemiz dünya ölçeğinin çok üzerinde, dünyada kendi tankını üretebilen 12 ülkeden birisi oldu. Hele ki ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi sahip olduğu kabiliyetler arasında teknolojik olarak dünyadaki en iyisi diyebiliriz. Az önce gösterisinde izlediğimiz mükemmel tankımız ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli üretimin önemine işaret eden Tosyalı, şunları kaydetti:

"Bu sistemin Türkiye'de üretiliyor olması şöyle çok önemli, yaşayan bir sisteminiz var. Bir yanda sahadan gelen bütün bildirimlerle kendi sisteminizi devamlı güncelleyebiliyorsunuz. Daha önceden yurt dışından temin edilen bu tip sistemler yıllarca aynı kalırdı. Ama artık dünyada teknoloji çok hızlı dönüşüyor. Biz artık bu sistemin hem parçasıyız hem öncüsüyüz."

