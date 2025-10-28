Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Son 3 gün: Eski ehliyetler iptal edilecek!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Hamas'tan 'ateşkese bağlıyız' açıklaması

Hamas, İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemek için bahane ettiği Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılması olayıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 22:18, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 22:43
Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduğu belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılmasıyla ilgili olaya ilişkin açıklamada, "Hamas, Refah'taki silahlı saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını doğrulamakta ve ateşkes anlaşmasına bağlılığını yinelemektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği cani saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın gözetiminde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu aktarıldı.

Gazze'de İsrail'in ölüm ve yaralanmalara yol açan saldırılarının Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam etmesi gibi bir dizi ihlalin devamı olduğuna dikkati çekildi.

İsrail'in bu şekilde ateşkes anlaşması şartlarını ihlal etme ve anlaşmayı başarısızlığa uğratma girişimlerinde ısrar ettiği kaydedildi.

Ateşkes anlaşmasına arabulucu ve garantör ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan vahşi saldırıları ile ateşkes anlaşmasını ciddi bir şekilde ihlal etmeyi durdurması ve anlaşmanın tüm şartlarına uyması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah, Gazze ve Deyr el-Belah kentlerini hedef almış, saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.

