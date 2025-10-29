29 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında; C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini konuk edecek, B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ise İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında; B Grubu'nda Beşiktaş GAİN, Fransa'nın Cosea takımını ağırlayacak, Türk Telekom, İngiltere'nin London Lions ekibiyle deplasmanda karşılaşacak ve A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ise İspanya'nın Baxi Menresa takımına konuk olacak.

1- Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna, 14 müsabakayla devam edilecek. ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı, Kahta 02-Kasımpaşa, Muşspor-Menemen FK, Beykoz Anadolu-Yalmova FK 77, Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947, Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon, Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor, Silifke Belediyespor-Amet Sportif Faaliyetler, Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor, Arca Çorum FK-Kütahya Futbol, Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor, Manisa FK-Muğlaspor ve Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçları oynanacak.

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi İlk Etap Açılış Töreni'ne katılacak.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resmi Töreni'ne, Tuzla Belediyesi "Tuzla Yaşam Aydınlı" ile İBB Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenlerine ve 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü'ne iştirak edecek.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kutlamaları Kabul Töreni"ne ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programa katılacak.

