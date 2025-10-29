Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ÜLKE TV'de Turgay Güler'in sunduğu Sıradışı Strateji programında önemli açıklamalarda bulundu.

"DİYARBAKIR'DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Bakan Bayraktar, Diyarbakır'da kayaların içine sıkışmış petrolü çıkarmak için özel sondaj teknolojilerinin kullanılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır için 'Yeni Gabar' demek istemiyorum ama oradan daha büyük, oyun değiştirebilecek bir potansiyelden söz ediyoruz. Silvan'ın kuzeyinde dört sahada, 24 sondaj çalışması yapacağız. Dikey ve yatay sondajlarla yaklaşık üç kilometre derinlikteki kayalarda sıkışmış petrolü üretmeyi hedefliyoruz."

65 MİLYON DOLARLIK KEŞİF

Bayraktar, Türkiye'nin enerji üretiminde geldiği noktaya değinerek, bugüne kadar 65 milyon dolarlık bir keşif yapıldığını, ancak asıl hedefin 80 ila 100 milyon varil büyüklüğünde toplu bir keşfi duyurmak olduğunu ifade etti.

Artık Türkiye belli bir ölçeği yakaladı. Bu birikimleri değerlendirerek, 2025'te 6-7 milyar dolar değerinde bir toplu keşif açıklayacağız. Ülkemizin enerji ihtiyacı artıyor ve biz artık yeni bir fazdayız, ankonvansiyonel üretim fazı.

"DÜNYANIN EN İYİSİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Bayraktar, bu çalışmalarda dünyanın en iyi teknolojisine sahip uluslararası bir şirketle iş birliği yaptıklarını vurguladı.

Ayrıca Türk mühendislerin de bu alanda eğitim aldığını ve yerli uzmanlık kapasitesinin artırıldığını belirterek, "Kaya petrolüyle ilgili geçmişte iki teşebbüsümüz oldu. Şimdi farklı bir yöntemle, en ileri teknolojiyle ilerliyoruz. Türk mühendislerimizi eğitim için yurt dışına gönderiyoruz. Eğer bu potansiyel doğrulanırsa, Türkiye'nin enerji üretiminde yeni bir dönem başlayacak." ifadelerine yer verdi.

TRAKYA İÇİN DE BENZER YÖNTEM

Bakan Bayraktar ayrıca, Trakya'da doğal gaz için benzer bir yöntem uygulanacağını da söyledi.

Bu çalışmaların hem enerji arz güvenliğini artıracağını hem de Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacağını söyleyerek, "Türkiye, karada ve denizdeki tüm sahalarında üretimini maksimum seviyeye çıkaracak. Hedefimiz, kendi kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmek." dedi.