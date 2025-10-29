Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyet

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri bundan tam 102 yıl önce gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk etrafından kenetlenen Türk milleti, Milli Mücadele'den zaferle çıkarken, kahramanlık destanını da cumhuriyetle taçlandırdı. 102 yıl önce bugün ilan edilen cumhuriyet, Türk milletinin hiçbir şartta esareti kabul etmeyeceğinin ve yenilmeyeceğinin en büyük sembolü oldu.

Bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyet

Tarihin hiç bir döneminde esaret altında yaşamayan Türk milletinin ortak iradesi olarak ilan edilen cumhuriyet, ebediyete kadar Türk milletinin bağımsızlığının nişanesi olacak. Tarihçiler cumhuriyetin tarihsel seyrine ve önemine ilişkin SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

BİN YILLIK DEVLET AKLI

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan, "Bin yıllık Anadolu tarihinde, ara vermeksizin süren bir devlet geleneğimizin olduğu aşikar. 'Selçuklu Türkiyesi', 'Osmanlı Türkiyesi' ve 'Cumhuriyet Türkiyesi' zamanın ruhuna bağlı olarak değişen kurumları ve yapıları içlerinde barındırsalar da bu üç şanlı devlet de birbirlerinin devamı olarak tarih sahnesine çıkmıştır" diye konuştu. Tarihsel devamlılık vurgusu yapan Alkan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni resmi olarak teşkil eden kurumlar, yeni devletimizi kuran kurucu kadrolar Osmanlı'dan miras kalmıştır. Bunlar genç Türkiye için zemin teşkil etmiştir" ifadelerini kullandı.

'AZMİN ZAFERİ'

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan ise, "Cumhuriyet Türk milletinin azmi ve kararlılığıyla kazanılmıştır. Türk milletinin bağımsızlığını koruma azmi milli mücadelenin çıkış noktası olmuştur. Cumhuriyet ile bağımsızlık resmi olarak tescil edilmiştir" dedi.

