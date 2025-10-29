Apple'ın son piyasa değeri açıklandı

Apple hisseleri salı günü yüzde 0,1 oranında artarak yükselişini sürdürdü. Şirketin bu performansında, özellikle Çin gibi geçmişte zorlandığı pazarlarda iPhone 17 satışlarının güçlü seyretmesi etkili oldu.

Yılın ilk aylarında Donald Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifeleri, yapay zeka ürünlerindeki gecikmeler ve yerli üretim baskısı nedeniyle büyük değer kaybeden Apple, nisan ayında yalnızca bir işlem gününde 310 milyar dolar kaybetmişti. Ancak son haftalardaki toparlanma, markanın hala yatırımcı güvenini koruduğunu gösteriyor.

Yapay zeka devrimi Wall Street'i yeniden şekillendiriyor

Apple'ın yeni rekoru, yapay zeka çılgınlığının teknoloji hisselerini rekor seviyelere taşıdığı bir yılda geldi. Nvidia'nın yapay zeka çiplerindeki liderliği ve Microsoft'un bulut bilişim alanındaki gücü, Apple'ı ilk kez bu yarışta geride bıraktı.

Uzmanlara göre bu durum, yapay zekanın artık Wall Street için akıllı telefon ya da internet kadar dönüştürücü bir alan haline geldiğini gösteriyor.

Trilyonluk yolculuk

Apple, Ağustos 2018'de 1 trilyon dolar değerine ulaşan ilk halka açık şirket olmuştu. 2020'de 2 trilyon, 2022'de 3 trilyon sınırlarını aşan şirket, 2023'ün Haziran ayında bu seviyede kapanış yapabilmişti.

Wedbush Securities analisti Dan Ives, "Tim Cook ve ekibi nihayet iPhone 17 ile başarıyı yakaladı. Şimdi piyasa, şirketin büyük stratejik yapay zeka yol haritasının açıklanmasını bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.