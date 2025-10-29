Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti; tarihinin en sancılı günlerinde, onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakar milletimizin son çatısı, devletler zincirimizin son halkasıdır. Bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak; cesur ve cefakar ellerde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 09:19, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 09:29
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

. Zaferlerle dolu tarihimizin doruk noktalarından biri olan bu önemli günde; sınırlarımız içindeki 86 milyon vatandaşımızın, Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışındaki kardeşlerimizin her birinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde, medeniyet bahçemizi birlikte ekip biçtiğimiz; müşterek bir mazi ve kültür mirasını tevarüs ettiğimiz, sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza da şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"Bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanları rahmetle yad ediyorum"

. Bugün, Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yıl dönümünü milletçe iftiharla idrak ediyoruz. İstiklal ve istikbal mefkuremizin, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğinde tecessüm ettiği bu önemli günün; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'yi sevk ve idare ederek Cumhuriyete giden yolu açan Gazi Meclisimizin tüm mensuplarını, bugün bir kez daha şükranla anıyorum. Ahlat ve Malazgirt'teki ilk akınlardan Çanakkale Destanı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz Direnişine kadar asırlardır kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanları rahmetle yad ediyorum.

. Tüm dünyanın bildiği şu hakikati bugün bir kez daha ilan etmek isterim: Biz hem güçlü bir millet hem de köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki güneş ve etrafındaki 16 yıldız, bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizi temsil ediyor. 'Ebet-müddet' ülküsüyle kurduğumuz bu devletlerin her biri, milli kimliğimizin şan ve şeref payesi; cihana yön veren aziz milletimizin kudret ve merhamet nişanesidir.

"Türkiye Yüzyılı doğrultusunda ezber bozan atılımlar içindeyiz"

. Türkiye Cumhuriyeti ise, tarihinin en sancılı günlerinde, onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakar milletimizin son çatısı; devletler zincirimizin son halkasıdır. Bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak; cesur ve cefakar ellerde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

. Asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; savunma sanayiinden ekonomiye, eğitimden tarıma, turizme, enerjiye ve dış politikaya kadar her alanda ezber bozan atılımlar içindeyiz.

. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarıyor, afetzede kardeşlerimizi hızla güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar, söz verdiğimiz şekilde, 453 bin konutun anahtar teslimini gerçekleştirmiş olacağız.

"Terörsüz Türkiye menziline emin adımlarla ilerliyoruz"

. Aynı zamanda 86 milyon insanımızın huzur, güven, barış ve refah içinde yaşayacağı terörsüz Türkiye menziline doğru da emin adımlarla ilerliyoruz. Milli birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden; engelleri aşmaya, oyunları bozmaya, yayılmacı emeller peşinde koşanların heveslerini kursaklarında bırakmaya inşallah devam edeceğiz.

. Diğer taraftan, savaş, çatışma ve krizlerin evrensel değerleri aşındırdığı bir dönemde Türkiye olarak, hak ve hakikatin savunucusu kimliğimizle 'daha adil bir dünya' için var gücümüzle çalışıyoruz. Gazze ve Filistin başta olmak üzere, pek çok kriz bölgesinde; arabuluculuk faaliyetlerimizle, diplomatik girişimlerimizle, insani yardımlarımızla akan kanı durdurmanın, yaraları sarmanın, kalıcı barışa giden yolu ardına kadar açmanın gayretindeyiz.

. İlhamını çift başlı Selçuklu Kartalı'ndan alan 360 derecelik dış politika vizyonumuzla, tarihimize ve kimliğimize yaraşır şekilde, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu büyük bir titizlikle yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

"Büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

. Bölgesinde lider, dünyada muteber; büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi ise şükranla yad ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın, sevincimize ortak olan tüm dost ve misafirlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun!"


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber