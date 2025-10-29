Mersin'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Mersin'in Gülnar ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 11:08, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 11:03
Avni Altınyazar idaresindeki otobüs ile Mustafa Cin'in kullandığı otomobil Demirözü Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Hasan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli ambulansla hastaneye kaldırıldı.