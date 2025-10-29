Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
İdari Uygulamalar

Eski tip sürücü belgesini yenilemek için son bir haftada 115 bin 135 kişi başvuruda bulundu. 1 milyon 856 bin 96 kişi hala eski tip ehliyet kullanıyor. Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim Cuma günü sona erecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 11:54, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 11:54
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre, 31 Ekim 2025'te sona erecek.

Ancak 1 milyon 856 bin 96 kişi hala eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor. Bugüne kadar yenileme işlemi yapanların toplam sayısı ise 35 milyon 609 bin 477'ye ulaştı.

Eski tip ehliyetler, 31 Ekim'e kadar 15 lira ödenerek yenilenebiliyor. Bu tarihe kadar işlem yapmayanların sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

1 Kasım itibarıyla ise B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Son ay başvurular arttı

Yenileme için son tarih yaklaşırken nüfus müdürlüklerine başvuranların sayısında artış görüldü.

Eylülde 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 ve ekim ayında 28'i itibarıyla 166 bin 338 başvuru alındı.

Son 7 günde ise 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi.

