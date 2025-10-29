Nazan öğretmen kansere yenik düştü

Görev yaptığı okulda öğrencileri, meslektaşları ve veliler tarafından enerjisi, fedakarlığı ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan sınıf öğretmeni Nazan Eşitmez Türk'ün vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Genç öğretmen için Abacıbükü İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda veli katıldı. Öğrenciler, öğretmenlerini son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı. Nazan Eşitmez Türk'ün cenazesi, okulda yapılan törenin ardından Hacı Hüseyin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Samanlık Kıranlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim camiasını yasa boğan öğretmenin vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, "Merhum öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.