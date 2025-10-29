4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu

Altın fiyatlarındaki sert düşüş, kısa vadeli yatırımcıları alternatif yatırım alanlarına yöneltti. Altındaki kazancını nakde çeviren yatırımcılar, konutun ardından bu kez rotasını otomobile çevirdi.

Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, yatırımcıların rotasını yeniden otomobil piyasasına çevirmesine yol açtı.

Ons altında iki hafta önce 4.381 dolarla görülen tarihi seviyeden sonra başlayan geri çekilme dün de sürdü ve ons altında 3.900 doların altı görüldü. Gram altının da 6.000 TL'den 5.250 TL seviyesine düşmesi, yatırımcıların portföylerinde ciddi bir dalgalanmaya yol açtı.

Altını bozduran konut ve otomobile koştu

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında son beş yılın en sert günlük düşüşü yaşanırken, kısa vadeli yatırımcılar elde ettikleri karla farklı yatırım araçlarına yöneldi. Bunların başında ise konutun ardından otomobil piyasası geliyor.

Altın yatırımcısının son dönemde otomobile yönelmesinin ardında birkaç temel neden var. Öncelikle altındaki hızlı düşüşün oluşturduğu tedirginlik, yatırımcıların gözünü daha somut ve kısa vadede getirisi olan alanlara çevirdi.

Fiyatlara zam gelir mi?

Yıl sonuna yaklaşırken otomobil firmalarının düzenlediği sıfır faiz, takas desteği ve indirim kampanyaları da bu eğilime destek oluyor. Piyasada özellikle düşük kilometreli, bir yaşını geçmemiş ikinci el araçlara ve sıfır otomobillere olan talep gözle görülür biçimde arttı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sektör temsilcileri, altın yatırımından çıkan paranın önemli bir kısmının son bir haftada otomobil alımlarına yöneldiğini belirtiyor. Özellikle 2024 ve 2025 model sıfır araçlarda düzenlenen kampanyaların cazibesi, tüketiciyi harekete geçirdi. Ayrıca yıl sonu indirimleri ve 2026 itibarıyla beklenen zamlar da alım kararlarını hızlandırıyor.

"Altın fiyatları düşmeye başladığı anda telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı"

İstanbul'da galericilik yapan Yaşar Örnek, "Altın fiyatları düşmeye başladığı anda telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı. Birikimini altından çeken vatandaş, parasını değerini koruyacak bir varlığa yatırmak istiyor. Son bir haftadır özellikle 2024 model az kullanılmış araçlara ciddi bir ilgi var. Henüz fiyatlarda büyük bir artış yok ama bu talep böyle devam ederse fiyatlar yukarı yönlü kıpırdayabilir" dedi.

Örnek, ayrıca, sıfır araçlarda başlatılan kampanyaların da ikinci el piyasasını dolaylı yoldan canlandırdığını söyledi.

Otomobil sektöründeki uzmanlar, 2026 itibarıyla döviz kuru, üretim maliyetleri ve yeşil dönüşüm politikaları nedeniyle fiyatların yeniden yükseleceğini öngörüyor. Bu nedenle birçok yatırımcı, bugünün fiyat seviyelerini bir fırsat olarak görüyor.

