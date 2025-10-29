Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü duygusal anlara sahne olan bir törenle kutlandı. Sadece bir öğretmen (Muhammet Bağ) ve bir öğrenciden (3. sınıf öğrencisi İlayda Kozlu) oluşan okulda, Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 18:15, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 18:21
Konya'nın Ilgın ilçesinde 1 öğretmenli, 1 öğrencili okulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda eğitim, sadece bir öğretmen ve bir öğrenciyle sürdürülüyor. 2014 yılından önce belde statüsünde olan mahalledeki okulda, öğretmen Muhammet Bağ ve 3'üncü öğrencisi İlayda Kozlu, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünü törenle kutladı. 2 kişilik tören, aynı anda cep telefonuyla kaydedildi.