Cenaze defni sırasında 'park cezası' kavgası: 9 yaralı

Olay, Eyyübiye ilçesindeki Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda meydana geldi. Hayatını kaybeden Bege K.'nin cenazesi için mezarlığa gelen yakınları, araçlarını yol kenarına park etti. Bu sırada bölgede görevli motorize yunus polisleri, trafik akışının engellendiği gerekçesiyle ceza kesmek isteyince tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çevredeki vatandaşların da katılmasıyla arbede yaşandı. Takviye ekiplerin sevk edilmesiyle birlikte, dağılmayan kalabalığa polis biber gazıyla müdahale etti.

Kavgada aralarında iş adamı E.Y.'nin de bulunduğu bulunduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, yaşanan olay nedeniyle cenaze gecikmeli olarak toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.