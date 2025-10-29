Özgür Özel: Seçimle göreve gelenin seçimle gitmesi esastır

Tuzla Belediyesi'nin Cumhuriyetin 102. yılına özel olarak hayata geçirdiği 'Tuzla Yaşam Aydınlı' kültür sanat merkezi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı törenle açıldı. Açılışta, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl'ün yanı sıra milletvekilleri, ilçe protokolü, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Özgür Özel, "Bugün buraya Anıtkabir'den geldim. Ebedi önderimiz, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurundaydık. Şimdi Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümünde bir açılış töreni için İstanbul'da, Tuzla'dayız. 102 yıl önce bugün, 1'inci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, dört tarafı düşman işgaline uğramış, büyük bir mücadele sonrası küllerinden doğmuş bağımsız bir ülke kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 102 yıl önce kayıtsız şartsız millete teslim edilen en büyük irade kısa zamanda her alanda kalkınmayı sağladı. Bugün Tuzla'da özgürce belediyeyi kimin yöneteceğine karar verebiliyorsak, seçimlerde Tuzla'yı, İstanbul'u, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kimin yöneteceğine karar verebiliyorsak ve bizim verdiğimiz kararla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sıraları doluyorsa, bütün bunları, yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasını şüphesiz Cumhuriyet'e ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz" diye konuştu.

'CUMHURİYET, TÜM ÇOCUKLARIN EŞİT DOĞMASINI HEDEFLER'

Özel, "2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittim. Yemin töreni için sıraya oturdum ve yanımda Gülsün Bilgehan oturuyordu. Gülsün Bilgehan, İsmet İnönü'nün torunu. Ülkenin Garp Cephesi Kumandanı'nın, ülkenin ikinci cumhurbaşkanının torunuyla, 104 yaşında hayatını kaybetmiş, 99 yaşına kadar pazarlarda kendi ürettiği sebzeleri satmış bir bahçıvanın, torununu mecliste yan yana oturtabilen gücün adı Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet seçkinleri reddeder. Bütün vatandaşların eşit haklarda olmasını, tüm çocukların hayata gelirken eşit şartlarda doğmasını, kimsenin çocuğunun hayata kapatılamayacağı kadar farkla geriden başlamamasını; babadan, anadan çocuğa yoksulluğun miras kalmamasını savunan, hedefleyen rejimin adıdır Cumhuriyet. İşte o Cumhuriyet rejimi, bugün Tuzla'da sizlerin iradesiyle, Aydınlı Mahallesi'nin oylarıyla Tuzla Belediyesi'ne 31 yaşında pırıl pırıl bir evladımızı, Eren Ali'yi oturtmuştur. Tuzla 1992 yılında ilçe oldu, o gün Eren Ali daha doğmamıştı. Belki de o günlerde annesinin karnında doğmayı bekliyordu. Aynı bundan 3 hafta sonra dünyaya gelecek kendi oğlu gibi. O gün annesinin karnında olan Eren Ali, bugün Tuzla'ya hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

'ESERLERİ ZOR ŞARTLARDA HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Özel, "İktidara geldiklerinde emekli maaşı 8 asgari ücretken, emeklimize bugün 2 çeyrek altını bile çok gören, 1,5 çeyrek altınlık maaş verenlere isyan eden partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bu eserleri, inanın çok zor şartlarda hayata geçiriyoruz. Neden? Bundan önce Tuzla Belediye Başkanı'nın keyfi yerindeydi, iktidar kendi partisinden. 'SGK parasını yatır, vergiyi yatır, yatırmazsan ne olacak?' diyordu. Sadece bu değil, bütün AK Partili belediyeler: 'İcra mı gelecek ya? Ne yapacaklar yani, icra mı yollayacaklar?' deyip bütün imkanları istediği gibi kullanıyordu. Biz geldik. Sayın Erdoğan canlı yayında hepinizin önünde dedi ki: 'Silkeleyin bunları' O gün bugündür bizi silkeliyorlar. Ne yapıyorlar? Bizden önceki belediyenin ödemediği vergileri, ödemediği SGK'ları hepsini birden faiziyle bizim alacaklarımızdan kesiyorlar. Yani eskiden bir eli yağda bir eli balda, her imkanla 11 yılda yapmadıkları burayı; onların borçlarını ödeyen Eren Ali kardeşim 1,5 yılda yaptı. Bir de buna böyle bakmak lazım. Tam bir yıldır bir darbeci kuşatma altındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak, yarın 30 Ekim, bir yıl olacak. Türkiye'nin en büyük ilçesine, nüfusu 1 milyonun üzerindeki Esenyurt'a kayyum atadıklarının, belediye başkanını alıp tutukladıklarının üzerinden 1 yıl geçti. O günden bugüne 12'si İstanbul'da, 18 belediye başkanı cezaevlerinde. 3 belediyemize kayyum atadılar. Tüm belediyelerimizin üzerinde maddi manevi tahrik var, maddi manevi baskılar var. Madden ve manen silkeliyorlar. Ama Allah'a şükür aslanlar gibi milletimizle birlikte direnmeye devam ediyoruz. Seçimle göreve gelenin seçimle gitmesi esastır" dedi.

Özel, "Aydınlı Mahallesi'nin gözünün içine bakarak söyleyelim: Sayın Erdoğan 15 Temmuz günü ülkenin başındaydı. Cumhurbaşkanıydı. O gün ve geçmişte Erdoğan'la arası iyi olanlar, o gece ona darbeye kalkıştılar. Meclis kapalıydı. Birileri darbenin sevincini yaşıyordu: 'İktidar değişecek, kurtulacağız' diyorlardı. O gün biz, meclisi kuran parti olarak bunları aradık. 'Meclisi açın' dedik. 'Darbeye birlikte direnelim' dedik. Millet yetkiyi kime verdiyse yetkiyi o kullanır. Seçilmiş meclisi, demokrasiyi savunduk. 'İlk seçimlerde millet bize başka bir görev verene kadar biz ana muhalefet partisiyiz. Milletin verdiği yetki bir yanda dururken demokrasiye şaşı bakmayız, yan gözle bakmayız, fırsatçılık yapmayız' dedik. Şimdi birileri o günlerde bize teşekkür ediyorlardı. 'Büyük demokratlık gösterdiniz' diyorlardı. Şimdi birileri, İstanbullunun helal oylarıyla seçtiği, 13 bin 600 oy farkıyla seçtiği Ekrem İmamoğlu'na 'On üç bin farkla seçim mi kazanılır?' deyip 31 Mart 2019'da mazbatasını, seçimi kazandığı halde 19 gün boyunca vermeyip, hepiniz biliyorsunuz oyları baştan saydırdılar. Baktılar önde bu sefer mazbatasını iptal edip seçim yeniden yapılacak dediler" diye konuştu.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ise Cumhuriyet Bayramı'nın anlamına değinerek, "Cumhuriyet, halkın kendi geleceğine sahip çıkma iradesidir. Biz de bu iradeyi Tuzla'da her gün yeniden hayata geçiriyoruz. Cumhuriyetin 102. yılında, Tuzla'nın kültür ve sanat yaşamına kalıcı bir eser armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. On yıl boyunca atıl kalan bu yapı, bugün artık Aydınlı'nın ve tüm Tuzla'nın yaşam merkezi. Biz göreve geldiğimizde dedik ki: 'Artık Tuzla'da hiçbir proje yarım kalmayacak.' Bu merkez, sadece bir bina değil; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına açılan bir kapıdır" dedi.

CUMHURİYET COŞKUSU TUZLA SAHİL'DE DEVAM EDECEK

Açılış töreninin ardından Cumhuriyet coşkusu, akşam saatlerinde Tuzla Sahil Tören Alanı'nda düzenlenecek Zeynep Bastık konseriyle devam edecek. Binlerce vatandaşın katılımının beklendiği etkinlikte Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak.