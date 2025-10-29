Erdoğan: Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili, harici odak yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Millet ve devlet hafızamızda müstesna bir yer tutan, bu önemli günde sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletimizin evine ve bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

86 milyon vatandaşımıza, Kıbrıs Türk halkına, dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporası mensuplarımıza, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'yi yöneterek Kuva-yi Milliye ruhunu Cumhuriyet ile taçlandıran TBMM'nin tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum. Onca yokluk içinde cepheden cepheye koşan şehit ve gazilerimizi kemal-i edeple anıyorum. Anadolu'daki ilk akınlarımızdan İstanbul'un fethine, Kıbrıs Barış Harekatından 15 Temmuz Destanına kadar bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen şehit ve gazilerimize Allahtan rahmet diliyorum.

Binlerce yıldır esarete boyun eğmemiş, istiklaline aşık bir milletin mensuplarıyız. Milletimizin hürriyetine olan tutkusunu milli mücadelede gördük. Milli mücadele, muazzez ve muazzam bir direnişin nişanesidir. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milli şuuru bakınız hangi sözlerle uyanmıştır: Boynunu uzat, kafanı devir diyorlar, mademki teklif bu kadar ağırdır, artık bunu hiç kimse bunu kabul edemez. İster istemez dişiyle, tırnağıyla uğraşır, çabalar, nefsini imkanın son derecesine kadar müdafaasına bakar, ey cemaat bugün bizden istedikleri ne filan vilayet ne filan sancaktır, doğrudan doğruya başımızdır, boynumuzdur, hayatımızdır, varlığımızdır, devletimizdir, imanımızdır. Azme ve mücadeleye sarılalım. Azim ve iman sahipleriyle beraberdir, ya İlahi bize doğru yol hangisidir, millete göster."

İşte bu azim ve gayretle askerlerimiz cephede, fedakar analarımız, gencinden yaşlısına aziz milletimizin her bir ferdi istiklal sancağını gururla taşımışlardır. Vatanın namusunu korumak için tek vücut olmuş ve hep birlikte zafere yürümüşlerdir. İstikbal ve istiklal için çekilen çileler, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu müjdelemiştir.