Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!

Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan, tahmini değeri yaklaşık 8 milyar sterlin (10,7 milyar dolar) olan 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alım anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Reuters'a konuşan diplomatik kaynaklara göre, anlaşma sadece uçakları değil, aynı zamanda MBDA üretimi Meteor görüş ötesi hava-hava füzesi ve Brimstone kara saldırı füzeleri gibi kapsamlı bir silah paketini de içeriyor. 2030 yılında ilk teslimatları almayı planlayan Türkiye'nin, bu adımla bölgesel rakipleri karşısında hava kuvvetlerini modernize etme hedefini güçlendirdiği belirtildi.

Haber Giriş : 29 Ekim 2025 20:28, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 20:29
Yazdır
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alım anlaşması, sadece uçakları değil, aynı zamanda kapsamlı bir silah paketini de içeriyor. Reuters'a konuşan diplomatik kaynaklara göre, anlaşma MBDA üretimi Meteor görüş ötesi hava-hava füzesi, ASRAAM kısa menzilli hava-hava füzesi ve Brimstone kara saldırı füzelerini kapsıyor.

Ankara hava kuvvetlerini modernize ediyor

Anlaşmanın toplam değerinin yaklaşık 8 milyar sterlin (10,7 milyar dolar) olduğu, Türkiye'nin ilk teslimatları 2030 yılında almasının planlandığı bildirildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Enerji ile Savunma bakanlıklarının da katıldığı tören, bu hafta Ankara'da gerçekleştirildi.

Reuters'ın aktardığına göre, anlaşma Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde yeniden ısınma sinyali verdiği bir döneme denk geliyor. Aynı zamanda Ankara'nın, İsrail ve Yunanistan gibi bölgesel rakipleri karşısında hava kuvvetlerini modernize etme hedefini güçlendiriyor.

Kaynaklar, Türkiye'nin İngiltere ile yapılan bu anlaşmaya ek olarak Katar ve Umman'dan az kullanılmış 24 Typhoon uçağının da alınması için görüşmelere başladığını belirtti. Bu uçakların filo standardizasyonu amacıyla modernizasyon sürecinden geçirileceği ifade ediliyor.

Anlaşmaya ilişkin resmi detaylar henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Türk savunma çevreleri, Eurofighter'ın F-16V ile F-35 arasındaki bir teknoloji düzeyine sahip olması nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri'nin caydırıcılığını önemli ölçüde artıracağı görüşünde.

Eurofighter Typhoon teknik özellikleri

Üretici: Airbus, BAE Systems, Leonardo (konsorsiyum)

Azami hız: Mach 2 (yaklaşık 2.400 km/s)

Menzil: 2.900 km

Tavan irtifa: 55.000 ft (16.700 m)

Motor: 2 x Eurojet EJ200 turbofan

Silah taşıma kapasitesi: 13 istasyonda toplam 9 ton yük

Aviyonik sistemler: Captor-E AESA radar, gelişmiş elektronik harp (EWS) sistemi

Rol: Hava-hava, hava-yer, keşif, elektronik saldırı (çok rollü savaş uçağı)

MBDA Meteor - Görüş ötesi hava-hava füzesi

Üretici: MBDA (İngiltere-Fransa-Almanya ortaklığı)

Menzil: 150+ km

Azami hız: Mach 4+

Özellik: Aktif radar güdümlü, yüksek manevra kabiliyeti; hedefin kaçma olasılığını minimuma indiren "no escape zone" teknolojisi.

Kullanım: Eurofighter, Gripen, Rafale uçaklarında.

MBDA BRIMSTONE - Kara saldırı füzesi

Üretici: MBDA UK

Menzil: 20-60 km

Hedef türü: Zırhlı araçlar, hareketli kara hedefleri, küçük deniz platformları

Rehberlik: Lazer ve radar kombinasyonu (çift modlu)

Avantaj: Yüksek hassasiyet - sivil zayiat riskini azaltan milimetrik hedefleme sistemi

ASRAAM - Kısa menzilli hava-hava füzesi

Üretici: MBDA UK

Menzil: 25+ km

Özellik: Isı güdümlü, kısa reaksiyon süresi, yüksek G manevra kabiliyeti

Kullanım: Hava üstünlüğü görevlerinde yakın menzil angajman

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber