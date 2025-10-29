Dev Türk Bayrağı, Cumhuriyet Bayramı'nda uzaydan görüntülendi!

Onikişubat Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı'na nakış nakış işlenen dev Türk Bayrağı ihtişamı ile büyülüyor. Milli gözlem uydusu Göktürk-1'in kamerasına yansıyan görüntüde, Ahır Dağı'nın zirvesine işlenen dev Türk Bayrağının ihtişamı tüm detaylarıyla görüldü. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasında paylaşılan fotoğraf karesi beğeni topladı. Bakanlığın sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız" denildi.